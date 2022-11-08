В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
47 минут назад

Nature Communications Biology: самки пауков наносят феромоны на свою паутину для самцов

Газета.Ru

Самки ложных черных вдов (Steatoda grossa) могут регулировать уровень привлекательности своей паутины для самцов. Такое открытие сделали биологи из Университета имени Саймона Фрейзера в Канаде, их работа опубликована в журнале Nature Communications Biology.

Биологи: самки пауков наносят феромоны на свою паутину для самцов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эти пауки размножаются круглый год, однако о репродуктивном поведении широко распространенного вида известно мало. Чтобы закрыть пробел в знаниях, исследователи провели эксперимент. Ученые использовали 93 половозрелых самок, которые сплели паутины в углах деревянных треугольных каркасов. Для сравнения ученые использовали 70 незрелых самок, которые тоже сплели свои сети.

Затем ученые собрали паутину и проанализировали ее состав, а также проверили, может ли она привлекать самцов пауков и вызывать у них «ухаживающее» поведение.

Оказалось, что половозрелые самки этого вида наносят феромоны на нити паутины. Также они могут регулировать уровень рН в нитях во время плетения сети. Это позволяет им контролировать фермент, который усиливает привлекательность нанесенных на паутину феромонов, делая их прямым знаком для спаривания.

В настоящее время известно, что только насекомые могут контролировать свои феромоны подобным образом. Ученые продолжат исследовать пауков для более подробного изучения процесса.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители