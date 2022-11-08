Биологи: самки пауков наносят феромоны на свою паутину для самцов

Самки ложных черных вдов (Steatoda grossa) могут регулировать уровень привлекательности своей паутины для самцов. Такое открытие сделали биологи из Университета имени Саймона Фрейзера в Канаде, их работа опубликована в журнале Nature Communications Biology.

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Эти пауки размножаются круглый год, однако о репродуктивном поведении широко распространенного вида известно мало. Чтобы закрыть пробел в знаниях, исследователи провели эксперимент. Ученые использовали 93 половозрелых самок, которые сплели паутины в углах деревянных треугольных каркасов. Для сравнения ученые использовали 70 незрелых самок, которые тоже сплели свои сети.

Затем ученые собрали паутину и проанализировали ее состав, а также проверили, может ли она привлекать самцов пауков и вызывать у них «ухаживающее» поведение.

Оказалось, что половозрелые самки этого вида наносят феромоны на нити паутины. Также они могут регулировать уровень рН в нитях во время плетения сети. Это позволяет им контролировать фермент, который усиливает привлекательность нанесенных на паутину феромонов, делая их прямым знаком для спаривания.