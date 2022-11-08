Астрономы изучают климат на планетах с помощью телескопа Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) находится в 1,5 миллионах километров от Земли. Это дает телескопу большое преимущество перед наземными обсерваториями, которые вынуждены смотреть в космос сквозь атмосферу нашей планеты. Также JWST собирает в пять раз больше света, чем космический телескоп «Хаббл», что позволяет ему обнаруживать слабые сигналы из далеких миров, используя свои спектроскопические возможности.

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Ранее в этом году астрофизики с помощью JWST наблюдали экзопланету, которая вращается вокруг солнцеподобной звезды, находящейся на расстоянии 700 световых лет. Обсерватория JWST позволила изучить в атмосфере WASP-39b более широкий спектр молекул, включая углекислый газ, присутствие которого может указывать на существование органической жизни на планете.

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«До космического телескопа Джеймса Уэбба можно было наблюдать лишь очень небольшое количество молекул, таких как вода, монооксид углерода и натрий», - сказал Жереми Леконт, астрофизик из Университета Бордо. – «Это меняет правила игры. Нам действительно нужно посмотреть на планеты вокруг близких к нам звезд. Это наш лучший шанс охарактеризовать их атмосферу».

В частности, Леконта интересуют 7 скалистых планет, которые вращаются вокруг карликовой звезды TRAPPIST-1, расположенной на расстоянии 40 световых лет. Планеты существуют в обитаемой зоне, температуры на них позволяют воде оставаться жидкой. Леконт разработал 3D-симулятор (в рамках проекта WHIPLASH) для проведения тестов на моделируемых планетах с известными характеристиками, такими как наличие жидкой воды.

В ближайшие годы, вероятно, будут открыты еще тысячи экзопланет. Некоторые ответы на вопросы о далеких экзопланетах могут находиться в Солнечной системе, на четырех крупнейших планетах – Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне.

Ли Флетчер, планетолог из Университета Лестера, руководит проектом GIANTCLIMES, который изучает их изменчивые атмосферы.

Уран и Нептун - самые отдаленные планеты в Солнечной системе. Эти ледяные гиганты состоят в основном из водорода, гелия и других газов, таких как метан. Известно, что у Сатурна есть массивные штормовые системы, а у Нептуна могут быть метановые снежные бури. Ключевой переменной в погодных условиях всегда является температура.

Был достигнут прогресс в публикации первых в истории карт атмосферных температур в стратосфере Урана. Ученые обнаружили удивительные системы сезонной циркуляции и яркие пятна над полюсами.

Атмосфера Нептуна демонстрировала значительную штормовую и погодную активность, но команда была удивлена открытием, что планета, похоже, охлаждалась в течение лета, а не нагревалась.