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50 минут назад

Компания LG представила тянущийся дисплей, который можно мять и крутить

Газета.Ru

Южнокорейская компания LG представила прототип дисплея, который можно тянуть, мять и крутить. Сообщение о новинке появилось на официальном сайте бренда.

LG представила тянущийся дисплей, который можно мять и крутить
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В отличие от экранов-рулонов прототип создан из специального материала, который используется при изготовлении контактных линз. Он позволяет растягивать дисплей в разные стороны, увеличивая размер до 20%. Базовая диагональ дисплея составляет 12 дюймов (может быть увеличена до 14 дюймов). При этом светодиоды при скручивании и ином воздействия не рвутся, так как имеют строение пружин.

Компания планирует использовать такие дисплеи при создании носимых устройств, производстве одежды и мебели. Как отмечают в LG, такие экраны в том числе можно будет прикреплять к форме спасателей или медиков, чтобы они использовали их для оперативной передачи важных данных. Разработка тянущихся экранов будет завершена к 2024 году.

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