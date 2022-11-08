Илон Маск обсудил возможность сделать весь Twitter платным

Журналисты узнали, что новый владелец Twitter Илон Маск обсуждал вопрос о том, чтобы сделать полный доступ к соцсети платным.

Как пишут информаторы, Маск обсуждает эту идею со своим советником Дэвидом Саксом. Рассматривается вариант, при котором людям разрешат пользоваться Twitter бесплатно для всех в течение какого-то периода каждый месяц. А чтобы получить полный доступ придётся оформить подписку.