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28 минут назад

Космонавт Федяев полетит к МКС на Crew Dragon в феврале

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Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Андрей Федяев полетит к Международной космической станции (МКС) на американском космическом корабле Crew Dragon в феврале. Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

Космонавт Федяев полетит к МКС на Crew Dragon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пуск ракеты-носителя Falcon-9 запланирован из Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Помимо Федяева в экипаж Crew-6 входят астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Отмечается, что полет Федяева станет третьим в рамках соглашения между «Роскосмосом» и НАСА о перекрестных полетах трех российских космонавтов на Crew Dragon и трех американских астронавтов на кораблях «Союз».

В октябре руководитель американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано заявил, что НАСА желает продлить программу перекрестных полетов.

В августе исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев допустил продолжение перекрестных полетов на МКС.

Наука и техника,Андрей Федяев,Сергей Крикалев,Роскосмос,NASA,
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