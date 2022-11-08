Российские ученые придумали,  как заставить раковые клетки «самоуничтожиться»

Ученые из Института биомедицинской химии имени Ореховича и Российского университета дружбы народов придумали способ, запускающий процесс самоуничтожения раковых клеток - апоптоз.
В своей работе они использовали комбинации природных и синтезированных молекул, которая поражает раковые клетки, но при этом не затрагивает здоровые. Для этого они соединили полиамины с искусственно синтезированным биспидиновым производным.
Попадая в раковые клетки, полиамины контролируют их рост. Апоптоз запускается за счет расщипления полиаминов.
Как утверждают в Минздраве России, этот метод может стать решением в лечении рака.