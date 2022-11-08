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28 минут назад

Российские ученые придумали,  как заставить раковые клетки «самоуничтожиться»

runews24.ru

Ученые из Института биомедицинской химии имени Ореховича и Российского университета дружбы народов придумали способ, запускающий процесс самоуничтожения раковых клеток - апоптоз.

Российские ученые придумали, как заставить раковые клетки «самоуничтожиться»
Фото: runews24.rurunews24.ru

В своей работе они использовали комбинации природных и синтезированных молекул, которая поражает раковые клетки, но при этом не затрагивает здоровые. Для этого они соединили полиамины с искусственно синтезированным биспидиновым производным.

Попадая в раковые клетки, полиамины контролируют их рост. Апоптоз запускается за счет расщипления полиаминов.

Как утверждают в Минздраве России, этот метод может стать решением в лечении рака.

Наука и техника,Минздрав РФ,РУДН,
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