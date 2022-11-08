Между сообщениями Telegram-каналов может появиться реклама

В исходном коде Telegram Desktop замечена поддержка параметра posts_between для спонсорских сообщений, сообщает канал Telegram Info. Такой код может свидетельствовать о том, что рекламные сообщения смогут встраиваться между остальными сообщениями на канале.

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При этом в официальном блоге Telegram об этом изменении упомянуто не было, в связи с чем нет ясности, будет ли функция отображения рекламных сообщений между записями на каналах в действительности реализована.

В октябре 2021 года Telegram анонсировал запуск рекламной платформы. В июле 2022 года мессенджер изменил политику в отношении рекламы медицинских товаров — в нём стало доступно размещение товаров медицинского назначения с государственной сертификацией.

В ноябре 2021 года Павел Дуров объявил о введении платной подписки, которая позволит пользоваться Telegram без рекламы. Создатель платформы пояснил, что многие пользователи мессенджера пожелали добавить функцию отключения спонсорских объявлений.