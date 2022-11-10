Минцифры: в РФ нет технологий в сфере разработки аппаратного обеспечения

Глава Минцифры Максут Шадаев констатировал, что в области разработки аппаратного обеспечения и компонентной базы в РФ нет зрелых технологий и продуктов. Об этом он рассказал в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2022.

"Есть ниши, где у нас нет зрелых технологий и продуктов. Это касается аппаратного обеспечения, компонентной базы", - сказал Шадаев.

Однако проблем с софтом, как отметил министр, в стране нет. Шадаев напомнил, что ранее российским IT-решениям было тяжело конкурировать с зарубежными, однако министерство реализовало комплекс мер, связанных с дополнительными стимулами для российских компаний покупать отечественные технологии и разработки.