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1 час назад

Минцифры: в РФ нет зрелых технологий в сфере разработки аппаратного обеспечения

ТАССиещё 1

Глава Минцифры Максут Шадаев констатировал, что в области разработки аппаратного обеспечения и компонентной базы в РФ нет зрелых технологий и продуктов. Об этом он рассказал в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2022.

Минцифры: в РФ нет технологий в сфере разработки аппаратного обеспечения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть ниши, где у нас нет зрелых технологий и продуктов. Это касается аппаратного обеспечения, компонентной базы", - сказал Шадаев.

Однако проблем с софтом, как отметил министр, в стране нет. Шадаев напомнил, что ранее российским IT-решениям было тяжело конкурировать с зарубежными, однако министерство реализовало комплекс мер, связанных с дополнительными стимулами для российских компаний покупать отечественные технологии и разработки.

Наука и техника,Энергетика,Максут Шадаев,
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