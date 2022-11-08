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1 час назад

Археологи сообщили об обнаружении тоннеля к гробнице Клеопатры

Газета.Ru

В Египте под Тапосирис Магна обнаружили тоннель, предположительно ведущий к гробнице Клеопатры. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Археологи обнаружили тоннель к гробнице Клеопатры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тапосирис Магна — это основанный фараоном Птолемеем II город неподалеку от Александрии. Это название означает «Великая гробница Осириса», и на его территории действительно есть руины храма. Долгое время считалось, что под этим храмом находится гробница Клеопатры, и теперь ученые получили новое свидетельство в пользу этой теории.

По мнению доминиканского археолога Кэтлина Мартинеса из Университета Сан-Доминго, Клеопатра запланировала быть похороненной там вместе с Марком Антонием. Это решение было принято уже после поражения Антония от Октавиана Августа в гражданской войне и его самоубийства.

«Клеопатра вела переговоры с Октавианом, чтобы позволить ей похоронить Марка Антония в Египте. Она хотела быть похороненной вместе с ним, потому что желала воспроизвести легенду об Изиде и Осирисе. Истинное значение культа Осириса в даровании бессмертия. Соответственно, после смерти боги должны были дать возможность Клеопатре жить с Антонием в другой форме бытия [в египетском загробном мире], так, что бы они провели вечность вместе», — поясняет ученый.

Обнаруженный в скале тоннель находится примерно на 11 м ниже храма и тянется более чем на 1,3 км. Часть тоннеля затоплена водами Средиземного моря, в илистых отложениях на дне был обнаружен ряд глиняных сосудов. Также археологи нашли несколько ценных артефактов, включая монеты с изображением Клеопатры, Александра Македонского и ряд статуй богинь.

Наука и техника,Марк Антоний,Александр Македонский,
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