Археологи обнаружили тоннель к гробнице Клеопатры

В Египте под Тапосирис Магна обнаружили тоннель, предположительно ведущий к гробнице Клеопатры. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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Тапосирис Магна — это основанный фараоном Птолемеем II город неподалеку от Александрии. Это название означает «Великая гробница Осириса», и на его территории действительно есть руины храма. Долгое время считалось, что под этим храмом находится гробница Клеопатры, и теперь ученые получили новое свидетельство в пользу этой теории.

По мнению доминиканского археолога Кэтлина Мартинеса из Университета Сан-Доминго, Клеопатра запланировала быть похороненной там вместе с Марком Антонием. Это решение было принято уже после поражения Антония от Октавиана Августа в гражданской войне и его самоубийства.

«Клеопатра вела переговоры с Октавианом, чтобы позволить ей похоронить Марка Антония в Египте. Она хотела быть похороненной вместе с ним, потому что желала воспроизвести легенду об Изиде и Осирисе. Истинное значение культа Осириса в даровании бессмертия. Соответственно, после смерти боги должны были дать возможность Клеопатре жить с Антонием в другой форме бытия [в египетском загробном мире], так, что бы они провели вечность вместе», — поясняет ученый.