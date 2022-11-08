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1 час назад

В еще одном российском регионе запретили использовать беспилотники

Никита Бородкин

В Рязанской области ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее постановление пописал губернатор Павел Малков.

В еще одном российском регионе запретили использовать беспилотники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мера связана с усилением охраны общественного порядка и обеспечением общественной безопасности в условиях режима повышенной готовности, который был введен с 19 октября президентом России Владимиром Путиным. Под запрет не попадают беспилотники, которые используются органами государственной власти, подведомственными организациями и органами местного самоуправления.

Отметим, что запреты на применение беспилотных воздушных судов ранее ввели еще в трех регионах России — Нижегородской, Саратовской и Тульской областях.

Напомним, что 19 октября Путин своим указом ввел режим повышенной готовности на территории ряда регионов Центрального и Южного федеральных округов, а также базовой готовности в остальных.

Документ позволяет главам субъектов проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, предпринимать шаги для защиты населения, усиливать охрану общественного порядка и принимать иные меры по обеспечению безопасности регионов.

Наука и техника,Павел Малков,Владимир Путин,
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