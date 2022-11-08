Ученые из России разработали отечественный реагент для отбеливания бумаги

Российские ученые создали реагент, который может заменить импортный аналог, предназначенный для отбеливания бумаги. Разработка принадлежит специалистам из Университета науки и технологий НИТУ «МИСиС».

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Они предложили производить хлорат натрия из отходов калийных удобрений. Как оказалось, этого вещества достаточно в отходах, которые остаются после их добычи, и отходах минерального концентрата каменной соли. Разработанная ими технология позволит решить проблему нехватки отбеливателя на российских предприятиях, уверены ученые.

Специалисты уже создали лабораторную установку и отработали технологию по получению продукта в небольшом количестве. В перспективе завод по производству реагента могут открыть в Соликамске, где одна из самых низких цен на электроэнергию в стране и находится крупный завод минеральных удобрений,