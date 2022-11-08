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28 минут назад

Ученые из России разработали отечественный реагент для отбеливания бумаги

runews24.ru

Российские ученые создали реагент, который может заменить импортный аналог, предназначенный для отбеливания бумаги. Разработка принадлежит специалистам из Университета науки и технологий НИТУ «МИСиС».

Ученые из России разработали отечественный реагент для отбеливания бумаги
Фото: runews24.rurunews24.ru

Они предложили производить хлорат натрия из отходов калийных удобрений. Как оказалось, этого вещества достаточно в отходах, которые остаются после их добычи, и отходах минерального концентрата каменной соли. Разработанная ими технология позволит решить проблему нехватки отбеливателя на российских предприятиях, уверены ученые.

Специалисты уже создали лабораторную установку и отработали технологию по получению продукта в небольшом количестве. В перспективе завод по производству реагента могут открыть в Соликамске, где одна из самых низких цен на электроэнергию в стране и находится крупный завод минеральных удобрений,

Напомним, ранее реагент, используемый для отбеливания бумаги, закупался финских компаний. Однако после мартовских событий его поставки были прекращены. По этой причине цены на выбеленную бумагу в России выросли в несколько раз.

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