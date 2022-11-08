Apple отложила выпуск первых AR/VR-очков

Долгое время пользователи и инсайдеры обсуждали сроки релиза первых AR/VR-очков Apple. В последние пару месяцев все сошлись на том, что их дебют состоится уже в 2023 году.

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Но судя по свежим данным, ситуация куда хуже, чем предполагалось. Свежие утечки гласят, что Apple приняла решение перенести релиз долгожданной новинки на несколько лет — с 2023-го на 2025-й или даже 2026-й.

Самое интересное — это причина, по которой корпорация решила прибегнуть к переносу. По словам инсайдеров, купертиновцы столкнулись со «сложностями дизайна». Причём никаких дополнительных подробностей раскрыто не было — неизвестно, речь идёт об эстетической стороне вопроса или же о техническом дизайне.