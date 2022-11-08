В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
22 минуты назад

Apple отложила выпуск своих первых AR/VR-очков из-за... проблем с дизайном

Ferra.ru

Долгое время пользователи и инсайдеры обсуждали сроки релиза первых AR/VR-очков Apple. В последние пару месяцев все сошлись на том, что их дебют состоится уже в 2023 году.

Apple отложила выпуск первых AR/VR-очков
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но судя по свежим данным, ситуация куда хуже, чем предполагалось. Свежие утечки гласят, что Apple приняла решение перенести релиз долгожданной новинки на несколько лет — с 2023-го на 2025-й или даже 2026-й.

Самое интересное — это причина, по которой корпорация решила прибегнуть к переносу. По словам инсайдеров, купертиновцы столкнулись со «сложностями дизайна». Причём никаких дополнительных подробностей раскрыто не было — неизвестно, речь идёт об эстетической стороне вопроса или же о техническом дизайне.

Напомним, что недавно свой новейший шлем представила компания Oculus — Oculus Quest Pro. Его цена составляет 1499 долларов, что более чем на 1000 долларов больше, чем у Quest 2, вышедшего в 2020 году.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители