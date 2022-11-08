Американские ученые разработали бумажные платы для электроники

Ученые придумали экологичный и недорогой способ изготовления плат для электроники. Как говорится в издании Tom’s Hardvare, разработка принадлежит специалистам из Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Ученые предлагают печатать платы на бумаге. По их мнению, этот материал доступен и недорогой в производстве.

Технология создания подразумевает печать плат на бумаге восковой модели, их последующая термообработка и нанесение специальных чернил для создания проводящих дорожек. Посадочные места также будут печататься из бумаги. После на них нанесут лазерную резку для объединения нескольких слоев в один.