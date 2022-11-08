Samsung Galaxy S23 Ultra получит 200 Мп камеру смартфона

Чем ближе 2023 год, тем больше в Сети слухов о линейке Samsung Galaxy S23. Накануне стало известно, что модели серии будут собираться исключительно на базе процессоров Qualcomm.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Теперь же инсайдеры опубликовали скриншот приложения «Камера» топовой модели — Galaxy S23 Ultra. И он, наконец-то, подтвердил ходившие ранее слухи — устройство и вправду получит 200 Мп модуль основной камеры.

Из интересного также стоит отметить, что данный сенсор также сможет делать 50 Мп снимки. В таком случае каждые четыре пикселя будут комбинироваться в один. Это должно улучшить качество итоговых снимков.