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1 час назад

Скриншот приложения «Камера» с Samsung Galaxy S23 Ultra подтвердил 200 Мп камеру смартфона

Ferra.ru

Чем ближе 2023 год, тем больше в Сети слухов о линейке Samsung Galaxy S23. Накануне стало известно, что модели серии будут собираться исключительно на базе процессоров Qualcomm.

Samsung Galaxy S23 Ultra получит 200 Мп камеру смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же инсайдеры опубликовали скриншот приложения «Камера» топовой модели — Galaxy S23 Ultra. И он, наконец-то, подтвердил ходившие ранее слухи — устройство и вправду получит 200 Мп модуль основной камеры.

Из интересного также стоит отметить, что данный сенсор также сможет делать 50 Мп снимки. В таком случае каждые четыре пикселя будут комбинироваться в один. Это должно улучшить качество итоговых снимков.

Напомним, что ранее интернет-источники сообщили, что в Galaxy S23 Ultra будет установлен 200 Мп модуль ISOCELL HPX.

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