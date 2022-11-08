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58 минут назад

Мужчина проследил за бывшей партнершей через умную колонку и попал под суд

Lenta.ru

35-летний Хассан Мехмет из Лондона, Великобритания, попал под суд за то, что проследил за бывшей партнершей Шелби Лэйдлоу с помощью умной колонки Alexa и запугал ее, угрожая облить кислотой. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина проследил за бывшей партнершей через умную колонку и попал под суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мехмет и Лэйдлоу состояли в отношениях 13 лет и расстались в апреле. В этом же месяце бывший бойфренд напал на женщину и был арестован. Отмечается, что Мехмет укусил Лэйдлоу за голову. Позже агрессивный мужчина вышел на свободу под залог, но продолжил преследовать Лэйдлоу.

Женщина узнала, что Мехмет прослушивал ее через умную колонку и шпионил за ней. 21 апреля британка позволила мужчине сопровождать ее во время поездки в больницу, однако на обратном пути Мехмет начал угрожать расправой другу Лэйдлоу. На следующий день бывший возлюбленный явился к дому женщины и заявил, что выплеснет ей в лицо кислоту. Затем он уехал на ее машине, которую впоследствии намеренно разбил.

В июле мужчину снова арестовали. Мехмет признался в преследовании и нарушении правил вождения. Суд по делу британца был назначен на 7 ноября.

«К счастью, дело не приняло более серьезные обороты. Мы вполне могли бы иметь дело с убийством», — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что в Индии 22-летняя девушка по имени Гришма из города Парассала собралась замуж и отравила бывшего возлюбленного, который не желал расставаться с ней. Перед смертью мужчина не высказал никаких подозрений в адрес Гришмы, утверждая, что она никогда не отравила бы его.

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