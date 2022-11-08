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1 час назад

Lenovo показала свой первый планшет с экраном, как у электронных читалок

Ferra.ru

Ещё в прошлом месяце в Сети появились изображения нового планшета Lenovo — Lenovo Yoga Paper.

Lenovo показала первый планшет с экраном, как у электронных читалок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Уже тогда было понятно, что отличительной особенностью девайса станет дисплей, выполненный по технологии E-Ink, более известной как «электронные чернила». Её чаще всего используют в электронных книгах и простеньких смарт-часах по типу Amazfit Bip.

Теперь же сама Lenovo вполне официально подтвердила факт работы над подобным девайсом. Более того, компания показала само устройство.

На данный момент речь идёт лишь о тизере — полноценного анонса с демонстрацией так и не было. Производитель лишь опубликовал небольшой тизер, раскрыв часть технических характеристик будущей новинки.

Например, явно видно, что планшет будет поддерживать фирменный стилус. Также на изображении можно увидеть, что для устройства ввода будет специальная выемка прямо в корпусе Lenovo Yoga Paper.

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