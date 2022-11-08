Lenovo показала первый планшет с экраном, как у электронных читалок

Ещё в прошлом месяце в Сети появились изображения нового планшета Lenovo — Lenovo Yoga Paper.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Уже тогда было понятно, что отличительной особенностью девайса станет дисплей, выполненный по технологии E-Ink, более известной как «электронные чернила». Её чаще всего используют в электронных книгах и простеньких смарт-часах по типу Amazfit Bip.

Теперь же сама Lenovo вполне официально подтвердила факт работы над подобным девайсом. Более того, компания показала само устройство.

На данный момент речь идёт лишь о тизере — полноценного анонса с демонстрацией так и не было. Производитель лишь опубликовал небольшой тизер, раскрыв часть технических характеристик будущей новинки.