Над Землей взойдет «кровавая» Луна. Прямая трансляция

Сегодня жители Земли смогут увидеть достаточно редкое явление - полное лунное затмение. «Кровавая» Луна» взойдет над Северной Америкой в предрассветные часы, а над Азией и Австралией после захода солнца. В России астрономическое явление увидят жители Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также зрители трансляции, которую показывает «Рамблер».

Луна, окрашенная в красновато-оранжевый цвет из-за отражения земных закатов и восходов, войдет в тень от Земли в 13.59 по московскому времени, а полностью завершится затмение только в 16.42 мск. В следующий раз его можно будет наблюдать только через три года.