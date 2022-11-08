Найден старейший белый карлик

Астрономы обнаружили белого карлика возрастом в десять миллиардов лет. Найденный объект оказался самой старой известной звездой в нашей галактике, вокруг которой вращаются обломки планетезималей. Открытие поможет лучше понять эволюцию планет и звезд в ранней Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: InScience InScience

Судьба большинства звезд, включая Солнце, — стать белым карликом. Белый карлик — это конечный этап жизни звезды, которая сожгла все свое топливо, сбросила внешние слои и теперь постепенно сжимается и охлаждается. В это время планеты на орбите звезды разрушаются.

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Ранее космическая обсерватория GAIA Европейского космического агентства обнаружила двух белых карликов. Они загрязнены обломками планет, причем одна из звезд имеет необычный голубой цвет, а другая является самой тусклой и самой красной из всех белых карликов. Команда астрономов под руководством Уорикского университета (Англия) проанализировала их и выяснила, что обе звезды — самые холодные белые карлики, обнаруженные на сегодняшний день.

Используя спектроскопические и фотометрические данные GAIA, обзор темной энергии и прибор X-Shooter Европейской южной обсерватории, астрономы выяснили, что возраст «красной» звезды WDJ2147-4035 составляет около 10,7 миллиарда лет, из которых 10,2 миллиарда лет она была белым карликом. С помощью спектроскопии ученые выяснили, что WDJ2147-4035 содержит натрий, литий, калий. Это самый старый белый карлик, содержащий металлы, обнаруженный до сих пор.

Обломки, найденные в почти чисто гелиевой атмосфере «красной» звезды с высокой гравитацией, принадлежат старой планетарной системе, пережившей эволюцию звезды в белый карлик. Астрономы пришли к выводу, что это самая старая планетарная система вокруг белого карлика, обнаруженная в Млечном Пути. «Красная звезда WDJ2147-4035 — загадка, поскольку аккрецированные обломки планеты очень богаты литием и калием и не похожи ни на что известное в нашей Солнечной системе. Это очень интересный белый карлик, поскольку его сверхнизкая температура поверхности, загрязняющие его металлы, его возраст и тот факт, что он магнитный, делают его чрезвычайно редким», — рассказала Эббигейл Элмс из Уорикского университета.

Вторая «голубая» звезда WDJ1922+0233 лишь немного моложе. Она также загрязнена планетарными обломками, схожими по составу с земной континентальной корой. Ученые пришли к выводу, что голубой цвет звезды вызван необычной смешанной гелиево-водородной атмосферой.