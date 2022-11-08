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19 минут назад

Назван самый популярный гаджет для здоровья среди россиян

Ferra.ru

За последние 5-6 лет различные фитнес-трекеры и смарт-часы стали сверхпопулярны по всей планете. Но, как оказалось, вовсе не они являются самыми популярными гаджетами для здоровья среди жителей России.

Назван самый популярный гаджет для здоровья среди россиян
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты СберЗдоровья провели совместное с медиахолдингом Rambler&Co исследование, которое показывает, что чаще всего россияне для отслеживания состояния здоровья покупают тонометры.

Так, изучение выборки из 5000 человек в возрасте от 18 до 65 лет показало, что примерно 40% опрошенных владеют тонометрами. Ещё 31% респондентов отметили, что намерены обзавестись им в будущем.

Что интересно, на втором месте по популярности также расположилось весьма неожиданное устройство — глюкометр. А вот уже третье место отошло «умным» часам.

Наука и техника,Рамблер,
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