Назван самый популярный гаджет для здоровья среди россиян

За последние 5-6 лет различные фитнес-трекеры и смарт-часы стали сверхпопулярны по всей планете. Но, как оказалось, вовсе не они являются самыми популярными гаджетами для здоровья среди жителей России.

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Специалисты СберЗдоровья провели совместное с медиахолдингом Rambler&Co исследование, которое показывает, что чаще всего россияне для отслеживания состояния здоровья покупают тонометры.

Так, изучение выборки из 5000 человек в возрасте от 18 до 65 лет показало, что примерно 40% опрошенных владеют тонометрами. Ещё 31% респондентов отметили, что намерены обзавестись им в будущем.