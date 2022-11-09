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42 минуты назад

Realme анонсировала мощный недорогой смартфон Realme 10 с гигантским аккумулятор и 50 Мп камерой

Ferra.ruиещё 1

Компания Realme наконец-то представила свой новый недорогой смартфон — Realme 10. Устройство станет лишь частью одноимённой линейки, более премиальные модели которой ожидаются уже 17 ноября.

Realme анонсировала мощный недорогой смартфон с гигантским аккумулятором
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Возвращаясь к Realme 10 стоит отметить, что смартфон, в отличие от предшественника, перешёл с процессора Qualcomm на решение от MediaTek. В основу новинки лёг чип Helio G99.

С его помощью девайс выбивает в бенчмарке AnTuTu около 400 000 баллов, что на 40% выше показателей того же Realme 9. При этом известно, что свежий чип примерно на 25% более производительный и на 20% энергоэффективнее.

Из прочего можно отметить 6,4-дюймовый AMOLED-экран, установленный в Realme 10. Он также поддерживает частоту обновления 90 Гц.

Оперативной памяти в смартфоне от 4 до 8 ГБ, её можно расширить на 8 ГБ программным путём. Постоянной памяти в устройстве от 64 до 256 ГБ. Основная камера девайса двойная, на 50 и 2 Мп. Аккумулятор может похвастаться ёмкостью в 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Что же до цен, то на выбор есть пять версий: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. За них попросят 230, 250, 270, 280 и 300 долларов соответственно.

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