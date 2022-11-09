Realme анонсировала мощный недорогой смартфон с гигантским аккумулятором

Компания Realme наконец-то представила свой новый недорогой смартфон — Realme 10. Устройство станет лишь частью одноимённой линейки, более премиальные модели которой ожидаются уже 17 ноября.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Возвращаясь к Realme 10 стоит отметить, что смартфон, в отличие от предшественника, перешёл с процессора Qualcomm на решение от MediaTek. В основу новинки лёг чип Helio G99.

С его помощью девайс выбивает в бенчмарке AnTuTu около 400 000 баллов, что на 40% выше показателей того же Realme 9. При этом известно, что свежий чип примерно на 25% более производительный и на 20% энергоэффективнее.

Из прочего можно отметить 6,4-дюймовый AMOLED-экран, установленный в Realme 10. Он также поддерживает частоту обновления 90 Гц.

Оперативной памяти в смартфоне от 4 до 8 ГБ, её можно расширить на 8 ГБ программным путём. Постоянной памяти в устройстве от 64 до 256 ГБ. Основная камера девайса двойная, на 50 и 2 Мп. Аккумулятор может похвастаться ёмкостью в 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.