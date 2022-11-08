Nokia попросила у США разрешения на поставки оборудования в Россию

Финская компания Nokia запросила экспортные лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию для выполнения ранее заключенных контрактов. Об этом пишет РБК.

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Уточняется, что лицензии были запрошены у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии.

В настоящее время в отношении России введены санкции со стороны США и ЕС в отношении высокотехнологичного экспорта. Для поставки подобной продукции необходимо получать специальную лицензию.

«Речь идет о поставке запчастей, не об оборудовании для расширения сети. Переговоры со всеми заказчиками, что именно необходимо для поддержки функционирования сетей, находятся в завершающей стадии», - рассказал один из источников издания.

Компания планирует уйти из России, однако юридически местные юрлица будут ликвидироваться по мере завершения обязательств компании перед клиентами. Предположительно на это уйдет около года после получения экспортных лицензий.

Сейчас Nokia рекомендует своим клиентам обращаться за технической поддержкой в российское ООО «Телесистемы Сервис» (Т.С.С).

«Сейчас эта компания готовится заключать соглашения на техническую поддержку установленного у операторов оборудования Nokia с 1 января 2023 года. В ней будет работать часть сотрудников российских юрлиц финской компании», — рассказал один из источников.