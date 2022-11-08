Создан VR-шлем, который взорвется после смерти пользователя в игре

Основатель компании Oculus и разработчик VR-шлема Oculus Rift Палмер Лаки представил в своем блоге гарнитуру, которая мгновенно взорвется, если ее владелец погибнет в игре. Об этом сообщает Vice.
Новое устройство от Лаки выглядит как Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest Pro с тремя встроенными модулями взрывчатки. Эти заряды нацелены на мозг пользователя, что приведет к мгновенной смерти после детонации.
«Идея привязать свою реальную жизнь к виртуальному аватару всегда завораживала меня — вы мгновенно поднимаете ставки до максимального уровня и заставляете людей коренным образом переосмыслить то, как они взаимодействуют с виртуальным миром и игроками внутри него. Продвинутая графика может сделать игру более качественной, но только угроза серьезных последствий может сделать ее максимально реальной для вас», — заявил Лаки в своем блоге. По его словам, в качестве основе для своей задумки он взял аниме Sword Art Online.
Однако до массового производства такой гарнитуры еще слишком далеко — пока разработчик позиционирует свой шлем как «провокационное офисное искусство». Между тем Лаки подчеркивает, что вряд ли станет первым и последним, кто займется реализацией этой идеи.