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1 час назад

Создана VR-гарнитура, которая убьет пользователя после его смерти в игре

Газета.Ru

Основатель компании Oculus и разработчик VR-шлема Oculus Rift Палмер Лаки представил в своем блоге гарнитуру, которая мгновенно взорвется, если ее владелец погибнет в игре. Об этом сообщает Vice.

Создан VR-шлем, который взорвется после смерти пользователя в игре
Фото: Газета.ruГазета.ru

Новое устройство от Лаки выглядит как Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest Pro с тремя встроенными модулями взрывчатки. Эти заряды нацелены на мозг пользователя, что приведет к мгновенной смерти после детонации.

«Идея привязать свою реальную жизнь к виртуальному аватару всегда завораживала меня — вы мгновенно поднимаете ставки до максимального уровня и заставляете людей коренным образом переосмыслить то, как они взаимодействуют с виртуальным миром и игроками внутри него. Продвинутая графика может сделать игру более качественной, но только угроза серьезных последствий может сделать ее максимально реальной для вас», — заявил Лаки в своем блоге. По его словам, в качестве основе для своей задумки он взял аниме Sword Art Online.

Однако до массового производства такой гарнитуры еще слишком далеко — пока разработчик позиционирует свой шлем как «провокационное офисное искусство». Между тем Лаки подчеркивает, что вряд ли станет первым и последним, кто займется реализацией этой идеи.

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