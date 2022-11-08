Создан VR-шлем, который взорвется после смерти пользователя в игре

«Идея привязать свою реальную жизнь к виртуальному аватару всегда завораживала меня — вы мгновенно поднимаете ставки до максимального уровня и заставляете людей коренным образом переосмыслить то, как они взаимодействуют с виртуальным миром и игроками внутри него. Продвинутая графика может сделать игру более качественной, но только угроза серьезных последствий может сделать ее максимально реальной для вас», — заявил Лаки в своем блоге. По его словам, в качестве основе для своей задумки он взял аниме Sword Art Online.