Доказана теория происхождения человека из древних микроорганизмов

Команда ученых из Университета Умео доказала, что фермент в клетках человека, вероятно, произошел от древнего микроорганизма. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Биоту, то есть жизнь, биологи подразделяют на три домена: бактерии, археи и эукариоты. Людей относят к последней группе, а также одна из теорий гласила, что мы произошли от архей, которые ранее развились из бактерий.

В новом исследовании удалось зафиксировать следы археи odinarchaeota в человеческом клеточном ферменте AK6, ответственном за энергетический метаболизм, стабилизацию генома и запланированную гибель клеток. Кроме того, специалисты открыли молекулярный механизм распознавания соединений ферментом odinarchaeota.

Оказалось, что он использует аминокислоту глутамин, которая обладает уникальными химическими свойствами, что позволяет ей выявлять широкий спектр молекул с помощью последовательности коротких петель в ферменте. Этот механизм теперь можно применять для производства новых ферментов, например, для переработки древесного сырья.