Российские космические корабли смогут высокоточно совершать сложные манёвры

Эксперты предложили интегрировать в устройства механизм самокоррекции, что даст возможность запущенному в космос космическому кораблю предотвратить дополнительные топливные затраты и не допустить нежелательной смены курса во время сложных маневров. Результатами данной работы поделился тематический журнал International Journal of Non-Linear Mechanics.