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37 минут назад

Российские космические корабли получат высокую точность при совершении сложных манёвров

FBM.ru

Эксперты предложили интегрировать в устройства механизм самокоррекции, что даст возможность запущенному в космос космическому кораблю предотвратить дополнительные топливные затраты и не допустить нежелательной смены курса во время сложных маневров. Результатами данной работы поделился тематический журнал International Journal of Non-Linear Mechanics.

Российские космические корабли смогут высокоточно совершать сложные манёвры
Фото: FBM.ruFBM.ru

“Исследовав прогнозы отклонений, мы предложили новую проектировку космических аппаратов, согласно которой реактивная тяга будет фокусироваться в необходимом направлении за счет естественных особенностей самого аппарата”, — прокомментировал руководитель лаборатории университета Антон Дорошин.

Новый способ обеспечит самую лучшую инерционно-массовую организацию космического аппарата заблаговременно за счет измененного расположения агрегатов, которые находятся внутри него, отмечается в материалах источника.

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