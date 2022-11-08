Ученые выявили опасность тефлоновых сковородок для здоровья

Научные специалисты из Университета Ньюкасла в Великобритании и Флиндерса в Австралии выявили опасность при использовании тефлоновой сковороды и прочей посуды с антипригарным покрытием. Результатами научной работы ученых поделился тематический журнал Science of The Total Environment.

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Для изучения последствий исследователи провели молекулярно-спектральный анализ и разработали компьютерную модель. Согласно результатам исследования, даже одна маленькая трещина на покрытии посуды приводит к попаданию 2,3 миллиона микропластиковых и нанопластиковых частиц в пищу. Поверхностная же трещина привести к попаданию приблизительно 9100 пластиковых частиц.