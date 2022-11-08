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50 минут назад

Учёные выявили опасность тефлоновых сковородок для здоровья

FBM.ruиещё 1

Научные специалисты из Университета Ньюкасла в Великобритании и Флиндерса в Австралии выявили опасность при использовании тефлоновой сковороды и прочей посуды с антипригарным покрытием. Результатами научной работы ученых поделился тематический журнал Science of The Total Environment.

Ученые выявили опасность тефлоновых сковородок для здоровья
Фото: FBM.ruFBM.ru

Для изучения последствий исследователи провели молекулярно-спектральный анализ и разработали компьютерную модель. Согласно результатам исследования, даже одна маленькая трещина на покрытии посуды приводит к попаданию 2,3 миллиона микропластиковых и нанопластиковых частиц в пищу. Поверхностная же трещина привести к попаданию приблизительно 9100 пластиковых частиц.

Авторы выразили мнение, что необходимо рассказать специалистам и потребителям об угрозах возникновения частиц в процессе приготовления еды. Достоверной информации касаемо влияния микропластика на организм и здоровье человека на данный момент нет. Научные специалисты планируют изучить риски в ближайшем будущем при помощи дополнительных экспериментов.

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