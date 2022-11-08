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19 минут назад

Создана 3D-модель человека из 3000 года

Мир24

Исследователи из компании Toll Free Forwarding продемонстрировали, как могли бы выглядеть люди из далекого будущего – через 800 лет после нашего времени. Модель человека из 3000 года назвали Минди, сообщает The Daily Mail.

Создана 3D-модель человека из 3000 года
Фото: tollfreeforwarding.comtollfreeforwarding.com

Создатели проекта исходили из того, что люди станут все больше зависеть от гаджетов, и это окажет влияние на эволюцию. Они проанализировали научные исследования и заручились мнением экспертов, прежде чем обратиться к 3D-дизайнеру. На основании полученных данных был создан облик человека, «чье тело физически изменилось из-за постоянного использования смартфонов, ноутбуков и других технологий».

Минди обладает сгорбленной спиной, широкой шеей, деформированной рукой и даже второй парой век. Ученые пояснили, что постоянная необходимость склоняться к экрану компьютера или смартфона со временем приведет к искривлению позвоночника.

Также возможно развитие «локтя смартфона». Он возникает, когда человек часто держит руку под углом в 90 градусов. Такое положение может растянуть нерв позади локтя и оказать на него давление. Кисть руки начнет напоминать клешню, чтобы удобнее удерживать гаджет.

Ученые объяснили и более толстую шею модели. Она может возникнуть из-за чрезмерного напряжения мышц в задней части, связанного с удержанием головы в нужной для чтения с экрана позиции.

Другие особенности Минди включают более толстый череп и меньший мозг. Внутреннее веко появился для защиты хрусталика от чрезмерного света.

Ранее британские эксперты создали модель женщины, которая каждый день в течение 20 лет работала в офисе по 8 часов в день. Эмма страдает от множества тяжелых заболеваний.

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