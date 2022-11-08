Эксперт рассказал, после каких поломок сложнее всего починить ноутбук

Самыми сложными неисправностями, при которых ноутбуки почти не поддаются ремонту, являются физические повреждения плат, рассказал «Газете.Ru» эксперт Александр Копычев.

Фото: Мир24 Мир24

«При серьезном повреждении текстолита (материала, из которого создаются платы, – ред.), как правило, ноутбук не ремонтируется», – заявил специалист.

Он отметил, что «оживление» ноутбуков проблематично при потере оригинальной копии BIOS или прошивки для мультиконтроллера. В последнем случае можно обойтись переустановкой прошитой детали с платы-донора, но это обойдется недешево.

По словам Копычева, для предотвращения поломок часто достаточно не допускать перегрева устройства.

«Если ноутбук вовремя принесли на чистку от пыли и замену термопасты или кулера, то аппарат наверняка «проживет» долго без критических поломок», – пояснил эксперт.

Для некоторых ноутбуков нужно покупать подставку для дополнительного охлаждения – зачастую в них используется относительно мощное «железо», с охлаждением которого при высоких нагрузках штатная система справляется с трудом.

Специалист добавил, что определить момент, когда ноутбук необходимо нести в сервис для чистки или замены термопасты, можно, отслеживая его температуру с помощью предустановленных программ для мониторинга.