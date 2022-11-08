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25 минут назад

Эксперт рассказал, после каких поломок сложнее всего починить ноутбук

Мир24

Самыми сложными неисправностями, при которых ноутбуки почти не поддаются ремонту, являются физические повреждения плат, рассказал «Газете.Ru» эксперт Александр Копычев.

Эксперт рассказал, после каких поломок сложнее всего починить ноутбук
Фото: Мир24Мир24

«При серьезном повреждении текстолита (материала, из которого создаются платы, – ред.), как правило, ноутбук не ремонтируется», – заявил специалист.

Он отметил, что «оживление» ноутбуков проблематично при потере оригинальной копии BIOS или прошивки для мультиконтроллера. В последнем случае можно обойтись переустановкой прошитой детали с платы-донора, но это обойдется недешево.

По словам Копычева, для предотвращения поломок часто достаточно не допускать перегрева устройства.

«Если ноутбук вовремя принесли на чистку от пыли и замену термопасты или кулера, то аппарат наверняка «проживет» долго без критических поломок», – пояснил эксперт.

Для некоторых ноутбуков нужно покупать подставку для дополнительного охлаждения – зачастую в них используется относительно мощное «железо», с охлаждением которого при высоких нагрузках штатная система справляется с трудом.

Специалист добавил, что определить момент, когда ноутбук необходимо нести в сервис для чистки или замены термопасты, можно, отслеживая его температуру с помощью предустановленных программ для мониторинга.

Ранее сообщалось, что доля продаж игровых мониторов в России за девять месяцев 2022 года возросла до 50% рынка в целом. В 2021-м этот показатель составлял 40%. Всего с января по октябрь продано 320 тысяч игровых ноутбуков и порядка 400 тысяч игровых мониторов, общий объем рынка гейминговых устройств почти достиг 50 млрд рублей.

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