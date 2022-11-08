Марсианские микробы могли помешать зарождению жизни на планете

Как пишет Scientific American, несколько миллиардов лет назад микробы процветали на Марсе, прежде чем попасть под воздействие низких температур, созданных ими самими.

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Новое исследование приходит к выводу, что марсианская биосфера могла повлиять на то, что планета пришла в её нынешнее состояние.

Французские учёные обнаружили, что микробы когда-то существовали всего в нескольких сантиметрах под большей частью поверхности Марса и были защищены от космических излучений. Но они вырабатывали метан и всё глубже уходили в почву под морозными температурами собственного производства.

«По сути, мы говорим, что жизнь, когда она появляется на планете и в нужных условиях, может привести к саморазрушению», - заключил ведущий автор статьи Борис Сотери.

Он отметил, что даже одноклеточные организмы показали способность превратить обитаемую планету во враждебное место.