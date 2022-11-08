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26 минут назад

Марсианские микробы могли помешать зарождению жизни на планете

runews24.ru

Как пишет Scientific American, несколько миллиардов лет назад микробы процветали на Марсе, прежде чем попасть под воздействие низких температур, созданных ими самими.

Марсианские микробы могли помешать зарождению жизни на планете
Фото: runews24.rurunews24.ru

Новое исследование приходит к выводу, что марсианская биосфера могла повлиять на то, что планета пришла в её нынешнее состояние.

Французские учёные обнаружили, что микробы когда-то существовали всего в нескольких сантиметрах под большей частью поверхности Марса и были защищены от космических излучений. Но они вырабатывали метан и всё глубже уходили в почву под морозными температурами собственного производства.

«По сути, мы говорим, что жизнь, когда она появляется на планете и в нужных условиях, может привести к саморазрушению», - заключил ведущий автор статьи Борис Сотери.

Он отметил, что даже одноклеточные организмы показали способность превратить обитаемую планету во враждебное место.

При этом в исследовании не рассматривалась возможность того, что современные бактерии скрываются в недрах Марса. Однако такая ситуация может помочь объяснить загадочные шлейфы метана.

Наука и техника,Жизнь на Марсе,
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