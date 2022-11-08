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1 час назад

Россиян предупредили о подорожании домашнего интернета и ТВ

Lenta.ruиещё 5

Домашний интернет и платное телевидение в России подорожают в 2023 году. С таким прогнозом выступили «Известия» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Россиян предупредили о подорожании домашнего интернета и ТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что цена на тарифы домашнего интернета и платного ТВ вырастет на 10-15 процентов. Кроме того, россиян предупредили о возможном подорожании мобильной связи. Среди причин растущей стоимости услуг эксперты назвали уход с российского рынка зарубежных вендоров, нехватку телекоммуникационного оборудования, рост инфляции, динамику курсов валют и иные обстоятельства.

«Факторы, влияющие на рост цен, частично варьируются от года к году, но основная проблема — перенасыщенность рынка — сохраняется», — подчеркнул гендиректор TelecomDaily ДениДенис Кусков.

С прогнозом компании согласился и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, домашний интернет и ТВ в России каждый год увеличиваются в цене на 7–15 процентов. Размер подорожания определяется регионом и показателями актуальных цен.

«Причина роста — увеличение арендных ставок, процентов по кредитам, зарплат персонала, а главное — стоимости оборудования, значительную часть которого теперь приходится закупать по параллельному импорту», — отметил Муртазин.

Ранее россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова добавила, что до наступления Нового года в стране стоит ожидать внепланового повышения тарифов ЖКХ.

Наука и техника,Телевидение,Эльдар Муртазин,Денис Кусков,
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