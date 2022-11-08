Обнаружена ближайшая к Земле черная дыра

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру Gaia BH1, которая в десять раз больше Солнца и находится на расстоянии 1600 световых лет в направлении созвездия Змееносца. Она располагается в три раза ближе к Солнечной системе, чем предыдущий рекордсмен — рентгеновская двойная V616 Единорога. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Фото: NASA NASA

Исследователи провели наблюдения за двойной системой с невидимым компонентом с помощью телескопа Gemini North (Гавайи) Обсерватории Джемини. Астрометрические данные, собранные космическим кораблем Gaia, показали, что солнцеподобная звезда в этой системе испытывает на себе воздействие объекта очень большой массы, что позволило определить объект в качестве кандидата в черные дыры.

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Данные спектроскопии показали, что все световое излучение от системы исходит только от видимой звезды. Моделирование, учитывающее лучевые скорости и данные астрометрии, позволило точно определить массу невидимого компонента, которая равна 9,62 плюс-минус 0,18 массы Солнца. Спектроскопическая орбита, то есть орбита, определенная из измеренных лучевых скоростей по смещениям доплеровских линий в спектре, накладывает нижнюю границу массы в пять масс Солнца. Если бы невидимый компонент был звездой, то в этом случае он был бы в 500 раз ярче всей системы. Как пишут авторы, нет правдоподобного сценария, который объяснял бы орбиту видимого компонента иначе, а не присутствием черной дыры.

Период вращения звезда вокруг черной дыры составляет 185,6 дня, что больше, чем у любой известной подобной системы. Высокая металличность, то есть содержание элементов тяжелее гелия, у солнцеподобной звезды, а также расположение в тонком галактическом диске Млечного Пути и низкий эксцентриситет широкой орбиты указывают, что система возникла со слабым толчком при вспышке сверхновой и не могла отлететь далеко. Однако неизвестно, как именно она образовалась.