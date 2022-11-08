НАСА сообщило о проблемах космического грузовика Cygnus

Стартовавший в понедельник, 7 ноября, к Международной космической станции (МКС) беспилотный грузовой космический корабль Cygnus испытывает сложности с раскрытием одной из двух солнечных антенн, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Космический корабль стартовал утром с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Его стыковка к МКС должна состояться в среду, 9 ноября. Судно успешно раскрыло лишь одну из двух солнечных антенн.

«Компания Northrop Grumman собирает данные о раскрытии второй антенны и взаимодействует с НАСА», — уточнили информацию о проблемах в ведомстве.

В НАСА добавили, что корабль имеет достаточно энергии для стыковки.