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7 минут назад

Жители России смогут увидеть полное лунное затмение

Илья Родин

Восьмого ноября ожидается полное лунное затмение. На территории России оно будет видно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Жители части России смогут увидеть полное лунное затмение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Московском планетарии отметили, что 8 ноября пройдет второе лунное затмение в этом году (после явления 16 мая).

По данным ученых, Луна коснется земной полутени в 11.01 мск. Постепенно потемнение спутника будет становиться все заметнее жителям восточных регионов страны. В 12.09 мск начнется частное знамение спутника.

Максимальная фаза (1,36) ожидается в 13:59 мск. После этого начнется постепенный выход спутника из земной тени, полное затмение перейдет в полутеневое. В 16:56 явление закончится, Луна снова засияет в полную силу.

В планетарии уточнили, что в Европейской части России все же можно будет увидеть заключительные фазы затмения.

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