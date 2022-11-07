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20 минут назад

Instagram вновь стал доступен у некоторых пользователей из России

Елена Прошина

Некоторые пользователи социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратили внимание на то, что мессенджер стал доступен без использования VPN. Об этом сообщает «Ура.ру».

Instagram вновь стал доступен у некоторых пользователей из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что платформа заработала у пользователей оператора связи МТС. Официальной реакции по этому поводу от представителей социальной сети или Роскомнадзора пока не поступало.

Отметим, что это уже не первый раз, когда пользователи из России неожиданно получают доступ к Instagram без VPN. 13 октября многие пользователи также заметили, что социальная сеть стала доступна для использования. Но тогда Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с Instagram.

Ранее Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть решение Роскомнадзора о блокировке соцсетей Instagram и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Роскомнадзор,Совет Федерации,МТС,Совет безопасности РФ,
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