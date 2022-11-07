Instagram вновь стал доступен у некоторых пользователей из России

Некоторые пользователи социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратили внимание на то, что мессенджер стал доступен без использования VPN. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Уточняется, что платформа заработала у пользователей оператора связи МТС. Официальной реакции по этому поводу от представителей социальной сети или Роскомнадзора пока не поступало.

Отметим, что это уже не первый раз, когда пользователи из России неожиданно получают доступ к Instagram без VPN. 13 октября многие пользователи также заметили, что социальная сеть стала доступна для использования. Но тогда Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с Instagram.