Ученые назвали продукты, которые повышают риск преждевременной смерти

Продукты с высокой степенью обработки повышают риск ранней смерти, выяснили ученые из Университета Сан-Паулу. Их работа опубликована в журнале American Journal of Preventive Medicine.

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Около 57 тыс. преждевременных смертей людей возрастом 30-70 лет в Бразилии в 2019 году были связаны с потреблением продуктов с высокой степенью обработки. Это составляет более 10% ежегодных случаев преждевременной смерти в стране.

Такие продукты способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, что является одним из основных факторов, способствующих этим преждевременной смерти.

«Диабет, рак, ожирение и хронические заболевания почек также могут играть определенную роль в этом процессе. Продукты, прошедшие «ультраобработку», содержат больше искусственных добавок. Лапша быстрого приготовления, хот-доги, хлеб, торты, ветчина, замороженная пицца, газировки и печенье обычно попадают в эту категорию», – объяснили ученые.

В исследовании ученые проанализировали другую научную работу на эту же тему. В ней сравнивался относительный риск смертности людей, потреблявших большое количество обработанной пищи, с теми, кто ел ее относительно мало.

Авторы применили эту модель к населению Бразилии и уровню потребления продуктов с высокой степенью переработки. Исходя из этого, они оценили количество преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить, если бы люди ели меньше такой пищи. По их расчетам, около четверти жителей Бразилии получает до 50% от употребленных в день калорий из продуктов с высокой степенью переработки. Если бы все взрослые в Бразилии сократили этот показатель до 23%, в стране могло бы быть примерно на 20 тыс. меньше преждевременных смертей в год.