Депутат Горелкин назвал четыре условия для снятия блокировки с Twitter в России

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин написал в своём Telegram-канале, при каких условиях в России могут перестать ограничивать Twitter.

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По его словам, новому владельце соцсети Илону Маску нужно будет выполнить четыре базовых условия. Во-первых, удалить «весь запрещённый контент». Во-вторых, перестать блокировать российские медиа. В-третьих, выполнить условия закона «о приземлении». В-четвёртых, заплатить штрафы. Сейчас с Twitter требуют более 60 млн рублей.