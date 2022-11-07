Ученые Британии впервые перелили человеку искусственную кровь

Британские ученые впервые в истории проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку, передает РИА Новости, ссылаясь на сайт Кембриджского университета.
«Кровь была перелита добровольцам в рамках… контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови», – говорит ученые.
Если исследовательская работа покажет эффективный и безопасный результат, то этот метод станет революционным в лечении людей с заболеваниями крови, анемией и редкими группами крови.
Ученые надеются, что выращенные в лаборатории эритроциты смогут жить дольше, чем кровь доноров.
Главный исследователь Седрик Гиверт уверен, что при успешных испытаниях, в будущем пациентам, которые нуждаются в регулярном переливании крови, будет необходимо меньше переливаний.
Эксперты также сообщили, что сегодня уже два человека получили переливание выращенной в лаборатории крови по 5-10 мл. За ними наблюдают специалисты. Побочных эффектов выявлено не было.
В будущем ученые планируют провести переливание донорской и выращенной в лаборатории крови 10 испытуемым. Таким образом у них получится выяснить, какие эритроциты живут дольше.