Ученые Британии впервые перелили человеку искусственную кровь

Британские ученые впервые в истории проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку, передает РИА Новости, ссылаясь на сайт Кембриджского университета.

Фото: FBM.ru FBM.ru

«Кровь была перелита добровольцам в рамках… контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови», – говорит ученые.

Если исследовательская работа покажет эффективный и безопасный результат, то этот метод станет революционным в лечении людей с заболеваниями крови, анемией и редкими группами крови.

Ученые надеются, что выращенные в лаборатории эритроциты смогут жить дольше, чем кровь доноров.

Главный исследователь Седрик Гиверт уверен, что при успешных испытаниях, в будущем пациентам, которые нуждаются в регулярном переливании крови, будет необходимо меньше переливаний.

Эксперты также сообщили, что сегодня уже два человека получили переливание выращенной в лаборатории крови по 5-10 мл. За ними наблюдают специалисты. Побочных эффектов выявлено не было.