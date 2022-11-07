Ученые выработают правила поведения при обнаружении инопланетян

Участники проекта SETI занимаются разработкой протокола поведения на случай установления контакта с внеземным разумом. Об этом сообщает пресс-служба Сент-Эндрюсского университета.

Фото: SETI Institute SETI Institute

SETI — это международный волонтерский проект по поиску следов разумной жизни за пределами Земли. Начиная с 1960-х годов энтузиасты этого проекта, среди которого немало ученых-астрофизиков, отправляли послания в космос и искали в радиосигналах, приходящих на Землю, необычные последовательности, происхождение которых нельзя было бы объяснить законами природы. В связи с очевидной неудачей всех подобных попыток многие участники проекта ищут новые направления деятельности.

Основанный на базе британского Сент-Эндрюсского университета центр SETI Post-Detection Hub будет пытаться выработать правила поведения при первом контакте на случай, если инопланетян все-таки обнаружат. Центр планирует объединить знания гуманитарной сферы с опытом физиков, опираясь при этом на существующие международные договоры и принятые в космической отрасли процедуры.

«Необходимо координировать работу не только для экспертной оценки предполагаемых доказательств [существования внеземного разума], но и для анализа возможной реакции людей и общества», — пояснил задачи центра Джон Эллиотт, координатор центра.