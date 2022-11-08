Почему всех так взволновали "галочки" в Twitter

Покупка Twitter одиозным бизнесменом Илоном Маском стала предметом горячих дискуссий, которые разгорелись еще сильнее после того, как пошли слухи, будто новый владелец соцсети начнет продажу «галочек» за деньги. Верификация всегда была статусным символом, недоступным простым людям, но вскоре это может измениться. Разбираемся, как будет работать новый процесс верификации, и кто все-таки получит «галочки».

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Продажа «галочек» в Twitter: что нужно знать

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В Сети бытует мнение, что новое руководство социальной сети собираются продавать исключительно верификацию, но это не совсем так. На самом же деле компания планирует расширить функционал платной подписки Twitter Blue, которая запустилась еще в прошлом году. Изначально этот абонемент включал в себя ряд премиальных функций, вроде персонализированной панели навигации, папки закладок, режима чтения и редактирования твитов, но теперь в состав предложения входит и заветная синяя галочка напротив имени. Это приведет к подорожанию подписки почти в два раза: старая стоила пять долларов, тогда как новая будет стоить восемь.

Как можно было получить «галочки» раньше

Напомним, ранее верификация аккаунтов проходила по весьма строгому регламенту. Пользователям нужно было запрашивать подтверждение через администрацию Twitter, и привилегированный статус выдавался далеко не всем пользователям: для этого аккаунт-кандидат должен быть аутентичным, заметным в информационном поле и активным. Например, представителям СМИ или развлекательной индустрии для верификации нужно прикрепить ссылки на новостные тексты в прессе, страницы в Wikipedia, анкеты на IMDB и статистику Google Trends. Строгость процедуры была обусловлена тем, что верификация официально подтверждала личность пользователя Twitter. Эта функция изначально появилась именно для того, чтобы публичные персоны смогли получить защиту от самозванцев, которые выдавали себя за селебрити.

Предоставление всей необходимой информации не гарантировало верификацию; более того, администрация социальной сети в любой момент могла отозвать подтверждение по ряду причин. Теперь же, судя по всему, подписчики Twitter Blue смогут обойти бюрократические процедуры и получить галочку, просто заплатив за ежемесячный абонемент. Те, кто прошли процесс верификации до реформы, смогут бесплатно пользоваться премиальным статусом в течение нескольких месяцев: после этого им тоже придется платить, если они захотят сохранить подтвержденный аккаунт.