Ученые рассказали, с чем связано заселение людьми Мадагаскара

Французские исследователи из Университета Тулуза III и Национального центра научных исследований показали, как происходило заселение людьми Мадагаскара. Ученые обнаружили, что появление на острове людей связано с исчезновением крупных позвоночных животных. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Фото: InScience InScience

Остров Мадагаскар расположен всего в 400 км от побережья Восточной Африки. Он является одним из последних крупных участков земли, заселенных людьми. Хотя и по сей день Мадагаскар отличается значительным биологическим разнообразием, когда-то в прошлом на нем исчезли все крупные позвоночные: гигантские лемуры, эпиорнисовые птицы, черепахи, гиппопотамы. Вместе с тем до сих пор непонятно, как именно происходило заселение Мадагаскара людьми. Сейчас на острове проживает 25 млн людей, которые разговаривают на языке, который родственен азиатским. При этом географически Мадагаскар ближе к Африке. Другие народы, говорящие на азиатских языках, живут на расстоянии более 6,5 тысяч км. Тем не менее, известно, что современные мадагаскарцы происходят от двух других популяций: африканской, которая говорит на банту, и азиатской, которая говорит на австронезийском языке.

Видео дня

Чтобы установить историю заселения Мадагаскара людьми, в 2007 году был запущен специальный Мадагаскарский генетический и этнолингвистический консорциум. За 10 лет исследователи посетили более 250 деревень на Мадагаскаре, чтобы изучить культурное и генетическое разнообразие. Используя собранные сведения и симулированные с помощью компьютера данные, ученые смогли описать историю заселения острова. Оказалось, что азиатская популяция, которая является предком современных малагасийцев, была изолирована на острове на протяжении более тысячи лет. При этом размер этой исходной популяции составлял около 100 человек. Примерно тысячу лет назад изоляция этого народа закончилась, когда на Мадагаскар прибыла небольшая африканская группа людей, говорящих на банту. В итоге народы смешались, а популяции стали стремительно расти. Именно с расширением популяции людей, а не с самим их появлением на острове, ученые связали исчезновение мегафауны — крупных позвоночных, которые весили больше 10 кг.

Подход, который использовался в данном исследовании, может быть использован и при изучении других популяций людей. Так, работа показала, что демографическую историю древних популяций можно выяснить даже после того, как произошло смешение двух или более групп. Для этого нужно использовать генетические данные и компьютерные симуляции, которые позволяют выяснить, насколько был вероятен тот или иной сценарий. Кроме того, результаты работы показали, как изменения в человеческих популяциях могут сказаться на целых экосистемах.