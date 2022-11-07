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37 минут назад

Ученые из США научили смартфоны предсказывать обрушение мостов

Газета.Ru

Ученые Массачусетского технологического университета (США) разработали специальные приложения, которые вкупе с датчиками в современных смартфонах способны предсказывать обрушения автомобильных мостов. Об этом сообщает портал New Atlas.

Ученые из США научили смартфоны предсказывать обрушение мостов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для этого используется акселерометр, который определяет угол наклона смартфона по отношению к автомобилю, а также фиксирует вибрации. Кроме того, ученые использовали GPS-модуль, чтобы определять количество машин на мосту в определенный период времени. Эксперимент проводился на мосту Золотые Ворота в Сан-Франциско.

По словам одного из авторов исследования Карло Ратти, смартфоны в качестве переносных датчиков могут и не достичь той точности, которая присуща стационарным датчикам. Однако мобильные устройства могут сыграть важную роль в системе раннего предупреждения обрушений.

Приложение также способно отправлять ремонтникам сигнал, если будут зафиксированы те или иные поломки. По словам ученых, их программа увеличит срок службы мостов на 15-30%.

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