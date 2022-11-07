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35 минут назад

Компания «Аэрофлот» сообщила о доработке своего мобильного приложения

Вечерняя Москва

Приложение компании «Аэрофлот» в настоящее время плохо работает, так как находится на доработке. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в контакт-центре авиакомпании.

Компания «Аэрофлот» сообщила о доработке своего мобильного приложения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— У нас приложение сейчас вообще очень плохо работает. Оно находится на доработке. Вы можете пока что им даже не пользоваться. Все операции выполнять только через сайт, — рассказали в компании.

В контакт-центре также уточнили, что в настоящее время нет точных данных о сроках завершения доработки приложения. При этом в «Аэрофлоте» заверили, что это произойдет в ближайшее время.

С 30 октября авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять рейсы по зимнему расписанию до 25 марта 2023 года. Наиболее интенсивная частота полетов запланирована на следующих направлениях из аэропорта Шереметьево: Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

Кроме того, компания «Аэрофлот» объявила о переходе на отечественную систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов. Как уточняется, официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, а также туристические и онлайн-агенты «Аэрофлота» уже готовы обслуживать клиентов и пассажиров.

Наука и техника,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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