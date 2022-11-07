Что нужно знать о крупном обновлении Telegram

5 ноября состоялся релиз крупного обновления для Telegram, которое привнесло в мессенджер ряд мелких улучшений и несколько значимых новых функций. Рассказываем, что нового добавили разработчики и что поменялось.

Фото: Telegram Telegram

Топики в групповых чатах

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Из-за того, что групповые беседы в Telegram могут насчитывать тысячи участников, организовывать дискуссии порой бывает нелегко. Теперь администраторы групп, в которых состоит как минимум 200 человек, могут создавать отдельные мини-чаты по темам. Для каждого из них можно настроить свои уведомления, но, в остальном, они поддерживают все те же самые функции, что и обычные групповые диалоги: от создания опросов до закрепленных сообщений и ботов. Пока что тематические обсуждения доступны только большим группам, но позднее разработчики мессенджера планируют выпустить схожий функционал для маленьких чатов.

Telegram

Коллекционные публичные имена

Отныне пользователи могут прикрепить к своему обычному имени еще несколько коллекционных. Эти имена и соответствующие быстрые ссылки показываются списком в профиле; они отличаются от обычных никнеймов тем, что могут состоять менее чем из пяти символов. Правда, поставить любое коллекционное имя просто так не получится: забронированные имена продаются на блокчейн-платформе Fragment.

Расшифровка видеосообщений

Подписка Telegram Premium теперь позволяет владельцам получать расшифровки не только голосовых сообщений, но и видео. ИИ предоставляет как текстовую, так и звуковую расшифровку роликов по нажатию на специальную кнопку в диалоге.

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Новые наборы эмодзи

Обновление также добавит в мессенджер 12 новых официальных наборов эмодзи. При оформленной подписке Telegram Premium их можно использовать в любых сообщениях, в качестве подписей к медиафайлам или статусов.

Новые интерактивные эмодзи и реакции

Список интерактивных эмодзи с полноэкранной анимацией пополнился четырьмя новыми смайликами, а среди доступных реакций появилось три новых — в честь недавнего Хэллоуина.

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Улучшенный ночной режим на iOS

Разработчики немного изменили визуальный дизайн ночных тем для iOS-версии приложения. Сочетания оттенков теперь должны быть чуть более сбалансированными, а эффект размытия в полупрозрачных элементах станет аккуратнее.

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Масштабирование текста на Android

Слайдер размера текста в «Настройках чатов» теперь работает для всех элементов диалога, включая служебные сообщения, предварительный просмотр ссылок и другие.

Улучшения визуального дизайна