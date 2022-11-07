Мишустин сообщил, что в России создали 335 разработок софта

Российские центры компетенций, сформированные для разработки отечественного программного обеспечения, создали 335 проектов создания своего софта, большая часть которых претендует на грантовую поддержку от государства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"На сегодняшний день центрами компетенций уже сформировано 335 проектов, большинство из них претендует на грантовые инструменты поддержки. Более 140 реализуется собственными силами заказчиков и разработчиков", - сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.
Мишустин заверил, что правительство готово оказывать поддержку, прежде всего за счет грантов на развитие продуктов.
"На стратегических сессиях с участием бизнеса и экспертов подробно говорили о том, как продвигается эта работа. Я принимал сам лично участие в этих сессиях и дал целый ряд поручений систематизировать проекты, если нужно укрупнить и расширить их функциональность", - добавил он.
Говоря о развитии российских программных продуктов, премьер напомнил, что глава государства поручил обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения. "Для этого летом на конференции "Цифровая индустрия для промышленной России" в Нижнем Новгороде мы приняли решение о создании 33 индустриальных центров компетенций. Они объединили 300 организаций и координируют усилия заказчиков и разработчиков. Их главная задача определить потребности отрасли в замещении иностранного программного обеспечения, отобрать проекты для тиражирования в ключевых секторах экономики", - пояснил Мишустин.
Премьер рассчитывает, что благодаря этой работе в России должно появиться конкурентоспособное программное обеспечение, которое востребовано предприятиями.
"Причем, не всегда требуется создавать его с нуля. Во многих случаях уже есть практически готовые аналоги. Их необходимо грамотно донастроить под нужды компаний", - сказал он.