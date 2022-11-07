Мишустин сообщил, что в России создали 335 разработок софта

"На стратегических сессиях с участием бизнеса и экспертов подробно говорили о том, как продвигается эта работа. Я принимал сам лично участие в этих сессиях и дал целый ряд поручений систематизировать проекты, если нужно укрупнить и расширить их функциональность", - добавил он.