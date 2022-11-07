В Apple предупредили о проблемах с поставками iPhone

Американская корпорация Apple предупредила, что поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут идти «медленнее, чем ожидалось» из-за коронавирусных ограничений на заводе в китайском Чжэнчжоу. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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В Apple заявили, что завод работает «со значительно сниженной производительностью» после выявления вспышки Covid-19.

«Как и с самого начала пандемии, мы уделяем первостепенное внимание здоровью и безопасности работников в нашей цепочке поставок. <…> Клиентам придется дольше ждать получения своих новых продуктов», - подчеркнули в Apple.

В компании заверили, что тесно сотрудничают с поставщиком, чтобы вернуться к нормальному уровню производства, обеспечивая при этом безопасность работников.

По данным CNBC, сейчас доставка iPhone 14 Pro по США при заказе на официальном сайте Apple занимает 31 день, менее дорогие модели iPhone в среднем доставляют за два дня.

Тайваньская группа Foxconn, главный субподрядчик Apple, в октябре столкнулась с ростом числа случаев ковида на своем предприятии в Чжэнчжоу, крупнейшем заводе по производству iPhone в мире. Foxconn пересмотрела в сторону понижения свои финансовые прогнозы на конец года.

Прогноз группы на четвертый квартал изначально был «осторожно оптимистичным», но из-за коронавируса, затронувшего производство в Чжэнчжоу, прогноз решили пересмотреть в сторону понижения.