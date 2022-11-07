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33 минуты назад

Археологи реконструировали голову средневекового воина, получившего топором в лицо

Газета.Ru

Эксперт по 3D-графике Сисеро Мораес помог археологам реконструировать лицо средневекового шведа, который умер 660 лет назад. Предположительно, швед погиб от удара топора в лицо. Свою работу ученый опубликовал в открытом доступе на бразильском портале OrtogOnLineMag.

Археологи реконструировали голову получившего топором в лицо воина
Фото: Cicero MoraesCicero Moraes

Ученые из Стокгольмского исторического музея нашли останки погибшего шведа на месте битвы при Готланде, развернувшейся в 1361 году между шведскими фермерами и датской армией. Археологи применили метод фотограмметрии и просканировали находки. После этого по полученным данным Мораес создал две цифровые 3D-модели лица.

Ученых интересовала глубокая трещина в лицевой части черепа мужчины, которая тянулась по диагонали от нижней левой части нижней челюсти до носа. Археологи предположили, что такая рана могла появиться вследствие удара топора по лицу. Чтобы проверить теорию, Мораес также смоделировал топор и «приложил» его к кости. Как ожидалось, орудие идеально подошло к трещине.

Однако пока ученые не могут точно сказать, стало ли ранение причиной смерти мужчины.

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