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1 час назад

Ученые из Канады научились создавать «сверхчеловеческие эритроциты»

runews24.ru

Ученые из Канады создали технологию, которая позволяет доставлять сильные и токсичные антибиотики к бактериям, минуя иммунную систему. Так, они вытащили содержимое клеток и заполнили их лекарствами. Таким образом, при обратном введении модифицированных клеток, не будет ответа от иммунной системы.

Ученые из Канады создали «сверхчеловеческие эритроциты»
Фото: runews24.rurunews24.ru

В последующем ученые научились покрывать гибридные клетки веществом, которая позволяет «клеточной бомбе» обходить иммунную систему и попадать в цель, а именно, в определенные бактерии.

Такой метод позволяет доставлять лекарства к больным клеткам, не затрагивая здоровые.

Ученые уже провели эксперимент с доставкой антибиотика полимиксин PmB к кишечной палочке. Опыты показали, что эффективность лечения при применении новой технологии составляет 90%, так как препарат попал точно в цель в нужном терапевтическом объеме.

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