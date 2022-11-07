Ученые из Канады создали «сверхчеловеческие эритроциты»

Ученые из Канады создали технологию, которая позволяет доставлять сильные и токсичные антибиотики к бактериям, минуя иммунную систему. Так, они вытащили содержимое клеток и заполнили их лекарствами. Таким образом, при обратном введении модифицированных клеток, не будет ответа от иммунной системы.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В последующем ученые научились покрывать гибридные клетки веществом, которая позволяет «клеточной бомбе» обходить иммунную систему и попадать в цель, а именно, в определенные бактерии.

Такой метод позволяет доставлять лекарства к больным клеткам, не затрагивая здоровые.