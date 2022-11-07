Новая версия iOS 16 выводит iPhone из строя

Обновление операционной системы до iOS 16.1 привело к тому, что некоторые iPhone «позеленели». Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Речь идет о полном окрашивании дисплея в зеленый цвет. Сообщается, что эта проблема в основном затронула владельцев моделей из линейки iPhone 13.

При этом при появлении такой ошибки смартфон становится практически бесполезным — экран больше ничего не показывает, и использовать гаджет невозможно. Как отмечает Gizchina, если iPhone находится на гарантии, его можно бесплатно обменять на новый. С большой долей вероятности этот баг будет исправлен в грядущем обновлении iOS.

Обновление iOS 16.1 вышло в публичный релиз 24 октября 2022 года. В нем появились новые функции для «умного дома», поддержка общей библиотеки фотографий в iCloud, обновленная пиктограмма с процентами зарядки батареи и многое другое.