Внешний вид флагмана Xiaomi 13 Pro слили в сеть до официальной презентации

Качественные рендеры будущего смартфона Xiaomi 13 Pro, официальная презентация которого еще не состоялась, были опубликованы в сети. Изображения можно найти в Telegram-канале Equal Leaks.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Судя по рендерам, гаджет получит изогнутый экран. Ранее сообщалось, что устройство будет оснащено OLED-экраном с диагональю 6,65 дюйма. Также на изображении можно увидеть довольно массивный блок камер на тыльной стороне.

Размеры смартфона составят 163 x 74,6 x 8,8 мм. Ожидается, что он получит 256 или 512 ГБ внутренней памяти, адаптер Wi-Fi и порт USB-C.