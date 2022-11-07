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27 минут назад

Внешний вид флагмана Xiaomi 13 Pro слили в сеть до официальной презентации

Газета.Ruиещё 1

Качественные рендеры будущего смартфона Xiaomi 13 Pro, официальная презентация которого еще не состоялась, были опубликованы в сети. Изображения можно найти в Telegram-канале Equal Leaks.

Внешний вид флагмана Xiaomi 13 Pro слили в сеть до официальной презентации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Судя по рендерам, гаджет получит изогнутый экран. Ранее сообщалось, что устройство будет оснащено OLED-экраном с диагональю 6,65 дюйма. Также на изображении можно увидеть довольно массивный блок камер на тыльной стороне.

Размеры смартфона составят 163 x 74,6 x 8,8 мм. Ожидается, что он получит 256 или 512 ГБ внутренней памяти, адаптер Wi-Fi и порт USB-C.

Смартфоны линейки Xiaomi 13 станут одними из первых устройств на базе однокристальной платформы Snapdragon 8 Gen 2, чья премьера запланирована на 15 ноября. По предварительным данным, анонс Xiaomi 13 Pro состоится вскоре после этого — в конце ноября — начале декабря.

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