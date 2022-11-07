Meta* планирует масштабные сокращения штата

Meta* (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) планирует масштабные сокращения штата. Это будет первое серьезное сокращение за всю 18-летнюю историю компании.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, увольнения в компании — владельце Facebook и Instagram коснутся нескольких тысяч сотрудников. На конец сентября в Meta насчитывалось 87 тысяч работников.
У компании большие амбиции и большие расходы, нужна оптимизация, объясняет обозреватель Bloomberg Шийин Чен:
«Meta планирует увольнение тысяч работников, начиная с этой недели. По сведениям WSJ, сокращение рабочих мест может произойти уже в среду. Согласно отчету, компания уже приказала сотрудникам отменить несущественные командировки с этой недели. Марк Цукерберг еще в сентябре изложил планы по реорганизации команд, заявив о сокращении персонала после резкого замедления роста материнской компании. Цукерберг отметил, что Meta в 2023 году сократится в размере. Увольнения происходят из-за того, что Meta борется с растущими убытками и вкладывает значительные средства в развитие своего бизнеса в «Метавселенной», акции компании упали на 73% в этом году. Это не первый прецедент сокращения рабочих мест в Силиконовой долине, Twitter на прошлой неделе сократил почти 3700 позиций после покупки компании Илоном Маском за 44 млрд долларов. Были и другие технологические компании, которые заявили о сокращениях».
The Wall Street Journal напоминает, что запрещенная в России Meta, как и другие технологические гиганты, начала активно нанимать сотрудников во время пандемии коронавируса: в 2020-2021 годах компания увеличила штат сотрудников более чем на 27 тысяч человек, а за первые девять месяцев этого года еще на 15 тысяч. Теперь же наступает рецессия, и Meta проводит первое в своей истории массовое сокращение.
Аналогичную политику проводит и другая крупная соцсеть — заблокированная в России Твиттер. При этом Bloomberg пишет, что компания Илона Маска уже зазывает некоторых уволенных работников обратно. Часть сотрудников Twitter были уволены по ошибке, другие — до того, как руководство соцсети осознало, что их работа и опыт могут быть полезны для создания новых функций, указывает Bloomberg.