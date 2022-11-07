Meta* планирует масштабные сокращения штата

«Meta планирует увольнение тысяч работников, начиная с этой недели. По сведениям WSJ, сокращение рабочих мест может произойти уже в среду. Согласно отчету, компания уже приказала сотрудникам отменить несущественные командировки с этой недели. Марк Цукерберг еще в сентябре изложил планы по реорганизации команд, заявив о сокращении персонала после резкого замедления роста материнской компании. Цукерберг отметил, что Meta в 2023 году сократится в размере. Увольнения происходят из-за того, что Meta борется с растущими убытками и вкладывает значительные средства в развитие своего бизнеса в «Метавселенной», акции компании упали на 73% в этом году. Это не первый прецедент сокращения рабочих мест в Силиконовой долине, Twitter на прошлой неделе сократил почти 3700 позиций после покупки компании Илоном Маском за 44 млрд долларов. Были и другие технологические компании, которые заявили о сокращениях».