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11 минут назад

Twitter отложит запуск платной системы верификации

Lenta.ru

Американская социальная сеть Twitter, которую в октябре приобрел миллиардер Илон Маск, отложит запуск платной системы верификации аккаунтов до завершения промежуточных выборов в конгресс США. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Twitter отложит запуск платной системы верификации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Twitter откладывает развертывание системы подписки для верификации пользователей за 7,99 доллара в месяц до завершения промежуточных выборов во вторник», — говорится в статье.

Поводом для такого решения стали возражения пользователей и сотрудников Twitter, связанные с возможным злоупотреблением функцией в преддверии выборов.

«Пользователи смогут легко создавать верифицированные аккаунты, например, выдавая себя за президента Байдена, законодателей или новостные издания, и публиковать ложную информацию», — отметили собеседники издания.

Как ожидается, запустит платную систему подтверждения личности 9 ноября, то есть на следующий день после единого дня голосования.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель возглавил соцсеть, распустив совет директоров компании. Он также решил уволить около половины сотрудников компании. Миллиардер планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов и сделать платными некоторые функции Twitter, включая верификацию.

8 ноября в США состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Наука и техника,Илон Маск,
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